Трамп назвал условия отправки американской делегации в Москву

Сергей Добровинский
Президент США напомнил о своей прошлой миротворческой работе.

На каких условиях Трамп отправит делегацию в Москву

США будут готовы направить своих переговорщиков в Москву, если это поможет урегулировать украинский конфликт. Об этом американский лидер Дональд Трамп заявил ТАСС во время беседы с журналистами в Белом доме.

«Ну, я бы сделал это. Если решу, что это поможет, я сделаю это», — сказал Трамп.

Президент США также заявил, что хотел бы завершения боевых действий и напомнил о своей прошлой миротворческой работе. По словам американского лидера, он «уже добился окончания девяти войн и готов завершить десятую».

Ранее помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что договоренности о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая были достигнуты благодаря телефонным переговорам Москвы и Вашингтона, а также воздействию США на власти киевского режима. Трамп допустил возможность продления режима перемирия на срок более трех дней. Американский лидер отметил, что все стороны заинтересованы в сохранении режима тишины

