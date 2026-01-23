Макрон заявил о задержании танкера якобы из России в Средиземном море

Эфирная новость 49 0

Французский флот остановил судно «Гринч», следовавшее из Мурманска под флагом Коморских островов.

Фото, видео: Reuters/Etat-major des armees; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Окончательно встать на путь пирата, похоже, решил президент Франции Эммануэль Макрон. Французский флот задержал в международных водах танкер под названием «Гринч». Судно шло из Мурманска под флагом Коморских островов и было захвачено, как только вошло в Средиземное море.

Судя по опубликованным фото, спецназ высадился прямо на палубу. Захвату также содействовали британские военные, которые отслеживали танкер. Причем никаких обвинений публично до сих пор не предъявили. Позже в комментарии прессе Макрон заявил, что «Гринч» был российский, но никаких доказательств не представил.

«Мы объяснили, что „теневой флот“ представляет проблему для всех нас, потому что он позволяет финансировать военные усилия России и нарушает правила и санкции, которые мы приняли. И поэтому французский флот действовал должным образом, чтобы обеспечить соблюдение закона и остановить движение корабля, который как раз и был частью этого теневого флота. Это хорошая вещь. Она показывает эффективность французского флота и последовательность наших усилий», — заявил Макрон.

После французский президент сообщил, что по факту задержания начато расследование. В российском посольстве отметили, что не получали официальных уведомлений от Парижа. Сейчас наши дипломаты выясняют, есть ли на борту россияне.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент США Дональд Трамп заявил, что Макрон не задержится надолго на посту президента Франции.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

-8° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
76.04
-1.48 88.79
-1.93
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:10
Школьница из Красноярска пропала в тот же день, что и сын бизнесмена
10:04
Платье лебедя из страусиных перьев: сколько стоил юбилейный наряд Волочковой
9:49
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для юного Мирослава
9:41
Похищенный в Красноярске подросток оказался сыном бизнесмена
9:32
«Я очень хочу домой»: в Красноярске похитили 14-летнего подростка и требуют выкуп
9:26
Косачев: конфликт на Украине развивается по сценарию России

Сейчас читают

В Пензе начался пожар на нефтебазе после атаки дронов ВСУ
В Кремле началась встреча Путина и Уиткоффа
«Нависает ненужное»: лидер «Братьев Грим» о появившихся с возрастом проблемах
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026