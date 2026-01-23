Макрон заявил о задержании танкера якобы из России в Средиземном море

Окончательно встать на путь пирата, похоже, решил президент Франции Эммануэль Макрон. Французский флот задержал в международных водах танкер под названием «Гринч». Судно шло из Мурманска под флагом Коморских островов и было захвачено, как только вошло в Средиземное море.

Судя по опубликованным фото, спецназ высадился прямо на палубу. Захвату также содействовали британские военные, которые отслеживали танкер. Причем никаких обвинений публично до сих пор не предъявили. Позже в комментарии прессе Макрон заявил, что «Гринч» был российский, но никаких доказательств не представил.

«Мы объяснили, что „теневой флот“ представляет проблему для всех нас, потому что он позволяет финансировать военные усилия России и нарушает правила и санкции, которые мы приняли. И поэтому французский флот действовал должным образом, чтобы обеспечить соблюдение закона и остановить движение корабля, который как раз и был частью этого теневого флота. Это хорошая вещь. Она показывает эффективность французского флота и последовательность наших усилий», — заявил Макрон.

После французский президент сообщил, что по факту задержания начато расследование. В российском посольстве отметили, что не получали официальных уведомлений от Парижа. Сейчас наши дипломаты выясняют, есть ли на борту россияне.

