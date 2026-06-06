Захарова: руководство некоторых стран Европы просто неадекватно

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 111 0

Дипломат напомнила, как ранее президент Франции Эмманюэль Макрон говорил о «смерти мозга НАТО».

Захарова о ЕС: заявления лидеров Европы неадекватны

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Тема:
ПМЭФ 2026

Высказывания, исходящие от руководства некоторых европейских стран, свидетельствуют об их неадекватности. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Она отметила, что президент Франции Эмманюэль Макрон ранее говорил о «смерти мозга НАТО», и добавила: «Это, конечно, интересная история».

«Еврокомиссия в руках гинеколога, руководит Францией, я так полагаю, патологоанатом. Как-то все не туда у них идет», — саркастически прокомментировала ситуацию в Еврокомиссии.

Захарова подчеркнула, что по заявлениям, исходящим из Евросоюза, уже нельзя судить об их адекватности, а скорее о неадекватности.

Дипломат указала на противоречия в высказываниях руководителей евроструктур, которые, по ее словам, «абсолютно себе противоречат в одном и том же временном отрезке».

«Просто диаметрально противоположные. Сначала про переговоры с Россией, а затем про наращивание давления на Россию. Сначала про то, что нужно обеспечивать европейскую безопасность, потом про то, что нужно поставлять оружие киевскому режиму еще больше и наращивать темпы», — привела в пример официальный представитель МИД России.

Захарова охарактеризовала такие метания в риторике как «антиевропейскую заряженность» и добавила, что такая позиция подпитывается извне ультралиберальными политическими сообществами, но также является следствием определенной степени неадекватности, поскольку эти лидеры не могут не осознавать, что наносят ущерб самим себе.

Как ранее писал 5-tv.ru, по словам президента России Владимира Путина, европейские элиты провоцируют хаос и пытаются втянуть в него другие государства. Он отметил особо агрессивную риторику Европы, которая приводит к ослаблению позиций стран в мировой экономике, а также негативно влияет на региональную и глобальную безопасность.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
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