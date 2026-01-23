Российский рок-музыкант Вадим Самойлов и группа «Агата Кристи» отправляются в большой тур по России. Они представят новую программу, которая называется «Легенда». Прозвучат не только песни, знакомые с детства, но и новинки. Первое выступление состоится уже послезавтра в Астрахани, а в последний день зимы, 28 февраля, концерт в Москве.

В преддверии грандиозного тура с музыкантами встретился корреспондент «Известий» Илья Аникеев.

Нетронутую тишину концертного зала вскрывает пронзительная мелодия. Пульс учащенно бьется. Наполненные мрачным символизмом тексты сами срываются с языка.

Трудно поверить, но некоторым хитам «Агаты Кристи» уже почти четыре десятилетия. Их знают на всем постсоветском пространстве, они звучат в кинофильмах, ими признаются в любви. И вот известные рок-композиции приобретают новое звучание.

Зов медной трубы, плач скрипки, гром виолончели и нежность флейты наполняют и без того атмосферную музыку мистической философией.

«Это не то что переосмысление материала и не добавление какого-то буйства красок, это возвращение к исторической справедливости, потому что „Агата Кристи“ начиналась как группа симфо-рока, но тогда мы исполняли все эти оркестровые партии на синтезаторах. Сейчас мы все это воспроизводим вживую оркестром», — поделился рок-музыкант, лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.

Основатель и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов готовится к всероссийскому туру с симфоническим оркестром.

«Я должен сказать, что все любимые песни будут. Каждое выступление вот с такими артистами оно, конечно, уникально, потому что это песни, которые мы любим. Я лично с детства поклонник», — рассказал художественный руководитель, дирижер симфонического оркестра Леонид Бутинский.

«Легенда» — это название концертной программы, в которой соединятся две мощные энергетики — отвязная рок-н-ролльная и благородная академическая.

«Во всех песнях „Агаты Кристи“ звучит виолончель, абсолютно без исключения. Как мелодический голос исполняет, так и ритмическую фактуру и достаточно низкий басовый инструмент, он придает такой драйв, который свойственен рок-музыке», — отметила артист симфонического оркестра Ирина Тимашевская.

Культовый рокер ранее выступал с оркестром в Гатчине. Это был огненный вечер живого симфорока. Теперь музыкальный эксперимент обретает всероссийский масштаб.

«В этот проект вошли не только хиты „Агаты Кристи“, но и мои работы из сольных проектов и новые песни, которые я показываю. Это сборный концерт, и там представлено абсолютно все, что я из себя сейчас представляю», — заявил рок-музыкант, лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.

Репетиции с музыкантами проходят на сцене ДК Горбунова. Стены легендарной площадки пропитаны рок-н-ролльной эстетикой.

«Мы практически выросли на этих произведениях, и практически все, что не играется, то практически каждый хит. Самые любимые мои — „Моряк“, „Два корабля“. Это, наверное, самые популярные, известные», — сказал артист симфонического оркестра Валентин Марин.

В географию тура с симфоническим оркестром вошли десятки городов. Первое выступление 25 января в Астрахани. «Легенда» — это не прошлое. Это то, что продолжается здесь и сейчас.

