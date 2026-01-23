Астронавт после девяти месяцев на орбите ушла на пенсию

Астронавт NASA Сунита Уильямс, ставшая широко известной после незапланированно долгого пребывания на орбите, объявила о выходе на пенсию. Решение было принято менее чем через год после ее возвращения на Землю. Пережитый опыт стал для нее одним из самых сложных за всю карьеру.

Уильямс и ее напарник Бутч Уилмор вернулись домой 19 марта прошлого года. Их эвакуация с орбиты состоялась на капсуле SpaceX Crew Dragon, которая приводнилась у побережья Флориды после завершения миссии.

Изначально их полет не предполагал ничего экстраординарного. В июне 2024 года экипаж стартовал к Международной космической станции в рамках восьмидневного испытательного полета на новой капсуле Boeing Starliner. Однако в ходе миссии у корабля выявили целый ряд технических неисправностей, из-за которых возвращение астронавтов пришлось отложить на неопределенный срок. В итоге они были вынуждены оставаться на станции до прибытия следующей смены экипажа.

Вместо запланированной недели Уильямс и Уилмор провели в космосе 286 дней — почти на девять месяцев дольше первоначального графика. Этот период стал серьезным испытанием как для самих астронавтов, так и для всей программы пилотируемых полетов.

Несмотря на сложности, Сунита Уильямс подчеркивает, что не воспринимает этот опыт исключительно как травмирующий.

«Космос — мое самое любимое место, где я бываю. Для меня было невероятной честью служить в Отделе астронавтов и иметь возможность трижды полететь в космос. МКС, люди, инженеры и наука действительно внушают благоговейный трепет и сделали возможными следующие шаги по исследованию Луны и Марса. Я надеюсь, что заложенный нами фундамент немного облегчил эти смелые шаги», — призналась астронавт.

За 27 лет службы в NASA она трижды побывала на борту МКС, а после последней миссии ее суммарное время пребывания в космосе достигло 608 дней — один из самых высоких показателей среди американских астронавтов.

Тем не менее столь продолжительное пребывание на орбите не прошло бесследно. Эксперты и источники внутри агентства обращали внимание на внешний вид 60-летней астронавтки после возвращения, отмечая признаки сильного истощения. На опубликованных фотографиях Уильямс выглядела заметно похудевшей, хотя сама она отрицала резкую потерю веса, признавая при этом, что длительное пребывание в условиях невесомости серьезно сказалось на ее внешности.

Уход Суниты Уильямс на пенсию произошел всего через несколько месяцев после того, как о завершении карьеры объявил и Бутч Уилмор. Тогда в социальных сетях активно обсуждали версию, что его решение напрямую связано с затянувшейся миссией. Теперь аналогичные предположения звучат и в отношении Уильямс, хотя сама она подчеркивает, что воспринимает этот этап как естественное завершение долгого и насыщенного профессионального пути.

