Российским школьникам могут сократить часы на изучение иностранных языков

В России с 1 сентября могут сократить количество часов на изучение иностранного языка для школьников 5-7 классов. О соответствующих планах Минпросвещения РИА Новости рассказал ректор МПГУ Алексей Лубков.

В соответствии с инициативой образовательно-культурного ведомства, ученики будут заниматься иностранными языками в общей сложности 408 часов — сейчас нагрузка составляет 510 часов. Количество часов на изучение данного предмета в неделю сократится с трех до двух соответственно. При этом в 8 и 9 классах иностранный язык, как и прежде, будут изучать три часа в неделю, сообщил Лубков.

Ректор отметил, что эта мера призвана оптимизировать нагрузку на школьников и помочь учебным заведениям более рационально распределять время.

Как ранее писал 5-tv.ru, согласно утвержденным Рособрнадзором нормативам сдачи ЕГЭ российскими школьниками, для успешного освоения образовательной программы по иностранным языкам установлен минимальный порог в 22 балла.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.