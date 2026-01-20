Рособрнадзор утвердил минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата в 2026 году

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 178 0

Выпускникам предстоит подтвердить освоение школьной программы результатами экзаменов.

Минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата 2026

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Тема:
ЕГЭ

Школьникам в 2026 году для получения аттестата необходимо набрать не менее 24 баллов по русскому языку и получить оценку «удовлетворительно» по математике базового уровня. Соответствующие требования следуют из документа Рособрнадзора.

Согласно утвержденным нормативам, для подтверждения освоения образовательной программы по ряду предметов установлены следующие минимальные пороги: по физике, химии и биологии — 36 баллов, по математике профильного уровня — 27 баллов, по информатике — 40 баллов, по обществознанию — 42 балла, по литературе — 32 балла, по географии — 37 баллов, по иностранным языкам — 22 балла.

Как уточняют в издании РИА Новости, Единый государственный экзамен в 2026 году начнется 1 июня. В этот день выпускники будут сдавать историю, литературу и химию. Экзамен по русскому языку запланирован на 4 июня, по математике — на 8 июня. Биологию, географию и иностранные языки школьники будут сдавать 15 июня.

Ранее, писал 5-tv.ru, Минобрнауки России утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы. Согласно приказу министерства, абитуриентам потребуется набрать не менее 40 баллов по русскому языку, профильной математике, по иностранному языку, литературе, истории, биологии, географии и химии, 41 — по физике, 45 — по обществознанию, 46 — по информатике.

Тема:
ЕГЭ
