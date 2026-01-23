Тревожный сигнал: почему собака скулит по ночам

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 36 0

Звуки, которые издает пес, могут говорить о проблемах со здоровьем.

Почему собака скулит по ночам

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ветеринар Шеляков: собака может скулить ночью из-за остеохондроза

Многие владельцы собак сталкиваются с тем, что их питомец скулит по ночам. Следует внимательно отнестись к такому поведению четвероногого друга — оно может свидетельствовать о проблемах со здоровьем и нервной системой. О том, как правильно реагировать на ночной скулеж, URA.RU рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

Одной из распространенных и наиболее безобидных причин того, что пес скулит в темное время суток, является скука и нехватка общения. Как объяснил эксперт, чаще всего в этом отражается образ жизни питомца — при отсутствии взаимодействия с хозяином и игрушек собаке просто нечего делать, кроме как издавать печальные звуки.

Недостаток движения и прогулок — еще одна распространенная проблема, о которой собака сигнализирует скулежом. Норма составляет 1,5–2 часа два раза в день для активных пород. Если этот норматив не выполняется, собака скучает, испытывает стресс и может не только скулить, но и разносить дом, а также грызть вещи.

Есть и физиологические проблемы, из-за которых собака может издавать громкие звуки в ночнео время. Если пес скулит и мечется, часто подходит к двери, пытается выйти на улицу и проявляет беспокойство, это может говорить о мочекаменной болезни, болях, ревматоидных симптомах и остеохондрозе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, нормально ли разговаривать с кошками.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-12° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
76.04
-1.48 88.79
-1.93
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:49
«Скачок уже заметен»: цены на бытовую технику вырастут на 20% в 2026 году
14:43
«Слово за слово — вызвала полицию»: Успенская устроила скандал в самолете
14:39
Тревожный сигнал: почему собака скулит по ночам
14:33
Британец и его 61-летняя спутница задержаны за секс на пляже Паттайи
14:27
Экстренное возвращение с орбиты: экипаж Crew-11 впервые раскрыл детали эвакуации
14:18
Император моды: в Риме хоронят кутюрье Валентино Гаравани

Сейчас читают

Константин Богомолов назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ
«Тонкий момент»: отец похищенного мальчика о том, как продвигается расследование
Самолет Azur Air подал сигнал бедствия над Китаем
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026