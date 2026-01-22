Способ не сойти с ума: нормально ли разговаривать с кошками

Психиатр Кудеринова: беседа с питомцем полезна, если не заменяет связь с людьми

Наверняка хоть раз люди, у которых есть четвероногие питомцы, заводили с ними разговор — делились переживаниями, обсуждали свои планы, признавались в нежных чувствах. И это нормально, заявила врач-психиатр Лидия Кудеринова в интервью журналистам aif.ru.

По словам эксперта, взаимодействие с животными, кошками или собаками, например, очень важно для поддержания спокойствия и душевного равновесия.

«Для человека такой „диалог“ — мощная эмоциональная разрядка. Общение с кошкой способствует снижению уровня тревоги, стрессоустойчивости, ведь она всегда „поймет“ и „выслушает“ своего хозяина. Это безопасный способ выговориться», — отметила доктор.

Специалист также подчеркнула, что проговаривание своих мыслей вслух помогает расслабиться, освободиться от части накопленного напряжения, так как снижает уровень кортизола — так называемого гормона стресса.

Кроме того, сообщила Кудеринова, любители кошек в большинстве своем склонны к интроверсии, ценят независимость и уважение к личным границам. Так что разговор с пушистым любимцем позволяет им сохранить собственное пространство и при этом озвучивать размышления и упорядочивать их. Для пожилых людей общение с питомцами особенно полезно.

Примечательно, что и сами котики и собачки чувствуют себя лучше, если хозяин с ними общается. Животные тоже обладают эмоциональностью и нуждаются в контакте с человеком. Беседы укрепляют связь, чувство безопасности и принадлежности к семье.

Но если диалоги с животными полностью заменяют контакты с другими людьми, это может стать проблемой. Общение с домашним любимцем должно дополнять, а не заменять социальную жизнь человека, не переходить в одержимость кошкой или собакой как следствием травмы привязанности.

Потеря связи с реальным миром порождает тревожность при временном расставании, а в доме появляются все новые питомцы. В некоторых случаях такое поведение указывает на развитие шизофрении или деменции.

