Похищенный в Красноярске подросток оказался сыном бизнесмена

Похищенный в Красноярске 14-летний подросток оказался сыном успешного местного бизнесмена, продающего строительную технику. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Мужчина продает грузовики, тягачи, прицепы, краны, погрузчики, экскаваторы, бульдозеры и сельскохозяйственную технику. Предварительно, он занимает 58-е место в списке самых богатых людей Красноярска. Только за 2024 год его компания заработала 73 миллиона рублей.

В пятницу, 23 января, стало известно, что в Красноярске похитили 14-летнего подростка. Вечером 22 января мальчик ушел из дома в коттеджном поселке Серебряный Бор в неизвестном направлении и с неизвестным лицом.

Отец мальчика, придя домой, обнаружил, что сына дома нет, а из сейфа пропали три миллиона рублей. Вечером того же дня на телефон отца подростка пришло сообщение о похищении ребенка с требованием выкупа в размере 30 миллионов рублей. По факту похищения несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело.

По данным нашего источника, элитный поселок Серебряный Бор находится под вооруженной охраной и видеонаблюдением. В населенном пункте живут состоятельные люди, которые используют вертолеты, чтобы добраться на работу, на задних дворах домов вертолетных площадки.

