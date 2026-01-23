Похищенный в Красноярске подросток оказался сыном бизнесмена

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 53 0

Отец мальчика продает строительную технику.

Что известно о похищении подростка в Красноярске

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Похищенный в Красноярске 14-летний подросток оказался сыном успешного местного бизнесмена, продающего строительную технику. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Мужчина продает грузовики, тягачи, прицепы, краны, погрузчики, экскаваторы, бульдозеры и сельскохозяйственную технику. Предварительно, он занимает 58-е место в списке самых богатых людей Красноярска. Только за 2024 год его компания заработала 73 миллиона рублей.

В пятницу, 23 января, стало известно, что в Красноярске похитили 14-летнего подростка. Вечером 22 января мальчик ушел из дома в коттеджном поселке Серебряный Бор в неизвестном направлении и с неизвестным лицом.

Отец мальчика, придя домой, обнаружил, что сына дома нет, а из сейфа пропали три миллиона рублей. Вечером того же дня на телефон отца подростка пришло сообщение о похищении ребенка с требованием выкупа в размере 30 миллионов рублей. По факту похищения несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело.

По данным нашего источника, элитный поселок Серебряный Бор находится под вооруженной охраной и видеонаблюдением. В населенном пункте живут состоятельные люди, которые используют вертолеты, чтобы добраться на работу, на задних дворах домов вертолетных площадки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-8° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
76.04
-1.48 88.79
-1.93
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:10
Школьница из Красноярска пропала в тот же день, что и сын бизнесмена
10:04
Платье лебедя из страусиных перьев: сколько стоил юбилейный наряд Волочковой
9:49
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для юного Мирослава
9:41
Похищенный в Красноярске подросток оказался сыном бизнесмена
9:32
«Я очень хочу домой»: в Красноярске похитили 14-летнего подростка и требуют выкуп
9:26
Косачев: конфликт на Украине развивается по сценарию России

Сейчас читают

В Пензе начался пожар на нефтебазе после атаки дронов ВСУ
В Кремле началась встреча Путина и Уиткоффа
«Нависает ненужное»: лидер «Братьев Грим» о появившихся с возрастом проблемах
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026