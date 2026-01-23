Установлена личность таксиста, увозившего пропавшего в Красноярске мальчика

В Красноярске установлена личность таксиста, увозившего пропавшего мальчика

Личность таксиста, увозившего пропавшего в Красноярске мальчика, установлена. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.

«Установлена девушка-таксист, которая увозила мальчика. Она пояснила, что вместе с ребенком была девушка», — говорится в сообщении.

В Красноярске возбуждено уголовное дело о похищении 14-летнего ребенка. Расследование продолжается.

В пятницу, 23 января, стало известно, что в Красноярске похитили подростка. Накануне вечером он ушел из дома в коттеджном поселке Серебряный Бор в неизвестном направлении, забрав из сейфа родителей порядка трех миллионов рублей. Его сопровождала какая-то женщина.

Пропажу сына и денег обнаружил отец, когда вернулся с работы. В тот же день на телефон мужчины пришло сообщение с требованием выкупа в размере 30 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что пропавший в Красноярске 14-летний подросток является сыном успешного местного бизнесмена. Отец мальчика продает строительную технику.

