Исказили правду: новый скандал может уменьшить шансы Тимоти Шаламе на «Оскар»

Daily Mail: новый скандал может уменьшить шансы Тимоти Шаламе на «Оскар»

Семья покойного чемпиона мира по настольному теннису Марти Райсмана выступила с критикой биографической картины «Марти Суприм». Главную роль в нем исполнил Тимоти Шаламе. Новый скандал может уменьшить шансы актера на получение «Оскара». Об этом сообщает Daily Mail.

Родственники спортсмена заявили, что создатели ленты превратили их прославленного предка в аморального преступника и социопата. Экранный образ не имеет ничего общего с реальным прототипом.

По словам дочери атлета Дебби и его внуков, никто не интересовался их мнением при подготовке сценария. Фильм стал коммерческим хитом и принес Шаламе номинацию на «Оскар». Однако он, по словам наследников Райсмана, содержит вымышленные и унизительные сцены. В частности, родственников неприятно поразили эпизод с физическим наказанием героя ракеткой и утверждения о его многочисленных внебрачных связях.

Конфликт обострился из-за того, что создатели использовали автобиографию Райсмана «The Money Player» без официального упоминания или выплаты компенсации наследникам.

«Я думаю, причина, по которой нас никогда не привлекали к работе, заключалась в том, что мы бы не одобрили некоторые из запланированных ими вещей», — отметил внук Райсмана, Джош.

Семья утверждает, что Марти был человеком с прекрасным чувством юмора и тонкой душевной организацией. В то время как экранный персонаж ведет себя как мелкий воришка и вандал. По словам родственников, спортсмен не смог бы вынести унижения, если был бы жив.

Роджер Райсман, второй внук чемпиона, добавил, что его мать Дебби покинула кинотеатр в слезах. Она побоялась, что зрители примут эту версию за истинную биографию ее отца, скончавшегося в 2012 году.

Несмотря на художественные допущения, фильм Джоша Сэфди демонстрирует поразительное внешнее сходство Шаламе с Райсманом, включая знаменитые круглые очки.

В картине показаны реальные карьерные достижения игрока, такие как победы на открытых чемпионатах США и Великобритании. Однако наследники настаивают на том, что личная жизнь Марти была искажена ради драматизма. В реальности он не заводил романов с голливудскими актрисами и не бросал беременных подруг.

Семья уже запустила специальный сайт, чтобы очистить имя Райсмана, и готовит к выпуску вторую часть его мемуаров, написанную им незадолго до смерти.

