Пятерка полезных продуктов: как снизить давление без лекарств

Специалист составил список доступной еды, способной нормализовать состояние сосудов.

Как снизить артериальное давление

Daily Mirror: бананы и свекольный сок могут помочь снизить артериальное давление

Ряд продуктов питания помогает естественным путем бороться с гипертонией и укреплять сердечно-сосудистую систему. Об этом сообщает Daily Mirror.

Доктор Саурабх Сетхи выделил пять ключевых позиций, эффективность которых подтверждена научными исследованиями. В список вошли бананы, темный шоколад, свекла, гранат и имбирь. По словам медика, эти продукты воздействуют на организм по-разному: от вывода лишнего натрия до расслабления стенок сосудов через стимуляцию выработки оксида азота.

«Бананы богаты калием, который помогает почкам удалять избыток натрия», — подчеркнул специалист.

Он также отметил пользу темного шоколада, содержащего магний и флаванолы, которые способствуют расширению сосудов. Схожим действием обладает и свекла благодаря органическим нитратам. По данным Британского фонда сердца, ежедневное употребление 250 миллилитров свекольного сока может вернуть показатели давления в норму. Гранат же помогает контролировать диаметр сосудов. Замыкает список имбирь, работающий как природный блокатор кальциевых каналов.

Проблема высокого давления актуальна для миллионов людей, причем многие даже не подозревают о своем диагнозе. Отсутствие своевременного лечения значительно повышает вероятность возникновения инсульта, инфаркта или развития сосудистой деменции. Представители системы здравоохранения рекомендуют регулярно проверять давление, особенно если есть наследственная предрасположенность или сопутствующие факторы риска.

Последние новости

17:48
В Донецке почтили память жертв одесской трагедии в Доме профсоюзов
17:33
В Германии спасенного горбатого кита выпустили в Северное море
17:14
Неизвестные захватили танкер с нефтью у берегов Йемена
16:57
«Разница всего 30 лет»: Любовь Успенская призналась в романе с молодым парнем
16:43
Собянин рассказал о социальной поддержке пациентов московских стационаров
16:29
Где не стоит сидеть в самолете: список проблемных мест

Сейчас читают

«Пусть говорят»: Бородина ответила хейтерам, которые лезут в ее личную жизнь
Миф о слабом поле: сложнее ли женщинам нарастить мышцы, чем мужчинам
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
Троица 2026: что можно и нельзя делать, как правильно молиться и нужно ли ходить на кладбище

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео