Двое детей выпали из разных окон в Омске

Сергей Добровинский
Обе трагедии произошли с разницей в несколько часов.

Двое детей выпали из окон в Омске. Обе трагедии произошли в разных квартирах, сообщили в пресс-службе Управления Министерства внутренних дел России по региону.

По информации ведомства, разница между инцидентами составила всего несколько часов. В 11:22 правоохранителям сообщили о госпитализации восьмилетнего мальчика на улице Энтузиастов.

Ребенок выпал из окна на втором этаже и получил множественные травмы. Предварительно установлено, что его мать вышла в магазин — школьник находился дома с двумя сестрами-подростками. Те отвлеклись и оставили мальчика в комнате одного — тот решил выглянуть в окно, опершись на москитную сетку и выпал.

Второе падение произошло примерно в 16:30 на улице Багратиона. Трехлетний ребенок упал с высоты четвертого этажа. Как и в первом случае, несовершеннолетний неудачно оперся на москитную сетку. Оба инцидента расследуются полицией. У семей положительная характеристика, на учете они не состоят.

Ранее в подмосковных Люберцах случайные прохожие спасли двухлетнего малыша, выпавшего из окна.

Последние новости

16:16
Пятерка полезных продуктов: как снизить давление без лекарств
15:59
Двое детей выпали из разных окон в Омске
15:46
Сергей Собянин рассказал о строительстве путепровода на севере Москвы
15:40
«Невосполнимая утрата»: в КВН выразили соболезнования после гибели Елены Рыбалко
15:39
Звезда КВН Елена Рыбалко погибла в ДТП в Адлере
15:30
«Мне по барабану!»: Мария Голубкина рассказала, почему не красится и много спит

Сейчас читают

«Пусть говорят»: Бородина ответила хейтерам, которые лезут в ее личную жизнь
«Переживал»: названа причина смерти бизнесмена Кузьмина, избившего модель Тартанову
Миф о слабом поле: сложнее ли женщинам нарастить мышцы, чем мужчинам
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео