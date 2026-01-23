«Скорректировать факторы»: врач назвала способ повысить либидо

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Сексуальное влечение может снизиться по нескольким причинам.

Как повысить либидо

Фото: www.globallookpress.com

Врач-сексолог Махова: физические упражнения помогают повысить либидо

Один из самых простых способов повысить либидо — начать заниматься спортом. Об этом в беседе с Газета.ру рассказала ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины университета имени Н. И. Пирогова, клинический психолог, врач-сексолог, терапевт Ульяна Махова.

«Энергетическое обеспечение полового влечения (либидо) осуществляют глубокие структуры головного мозга и эндокринные железы. С деятельностью этих биологических структур связаны наличие и степень выраженности всех сексуальных проявлений», — пояснила врач-сексолог.

По словам Маховой, к нарушениям формирования либидо могут приводить влияния негативных психологических и микросоциальных факторов. Также на либидо влияют возраст, гормоны, питание и физическая активность. Врач заверила, что спортивные нагрузки способствуют повышению уровня энергии и улучшению общего самочувствия, а их отсутствие приводит к снижению либидо.

«Снижение качества сна тоже не способствует восстановлению энергетических запасов организма и энергии. Алкоголь, курение и стресс также в долгосрочной перспективе снижают либидо. Если эти факторы скорректировать, то либидо повысится», — уточнила Махова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как обсуждать интимные темы с детьми. Интимная тематика может беспокоить, пугать и нервировать несовершеннолетнего. Такие вещи обязательно обсуждать с детьми только по мере их взросления, соответственно возрасту и психологической готовности.

