На борту подавшего сигнал бедствия самолета Аzur air находятся 238 человек

На борту самолета, готовящего к экстренной посадке, находятся 238 человек.

Рейс ZF-2998 готовится к незапланированной посадке в аэропорту Ланьчжоу в Китае, как передает пресс-служба авиакомпании.

Известно, что лайнер Boeing 757-2Q8 подало сигнал 7700, что может означать чрезвычайную или аварийную ситуацию на борту. Самолет вылетел из Таиланда четыре часа назад.

Azur Air мониторит ситуацию и ждет дополнительную информацию. Как только причины незапланированной посадки будут известны, авиакомпания обновит статус по этой ситуации.

Ранее, 22 января, самолет, летевший из Новосибирска в Якутск, экстренно сел в Красноярске. Согласно предварительной информации, это произошло из-за обледенения клапана системы наддува воздушного судна из-за низких температур.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.