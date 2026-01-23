На борту подавшего сигнал бедствия самолета Аzur air находятся 238 человек

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист

Борт готовится к незапланированной посадке в Ланчжоу.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ALEXANDR KAZAKOV/Александр Казаков

На борту самолета, готовящего к экстренной посадке, находятся 238 человек. 

Рейс ZF-2998 готовится к незапланированной посадке в аэропорту Ланьчжоу в Китае, как передает пресс-служба авиакомпании.

Известно, что лайнер Boeing 757-2Q8 подало сигнал 7700, что может означать чрезвычайную или аварийную ситуацию на борту. Самолет вылетел из Таиланда четыре часа назад. 

Azur Air мониторит ситуацию и ждет дополнительную информацию. Как только причины незапланированной посадки будут известны, авиакомпания обновит статус по этой ситуации.

Ранее, 22 января, самолет, летевший из Новосибирска в Якутск, экстренно сел в Красноярске. Согласно предварительной информации, это произошло из-за обледенения клапана системы наддува воздушного судна из-за низких температур.

