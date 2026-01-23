«Тонкий момент»: отец похищенного мальчика о том, как продвигается расследование

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 140 0

О пропаже школьника стало известно 23 января.

Фото, видео: 5-tv.ru

Андрей Цапля: каждый житель Красноярска может помочь в поисках похищенного сына

Каждый житель Красноярска может помочь найти пропавшего 14-летнего подростка. Об этом корреспонденту 5-tv.ru сообщил отец мальчика Андрей Цапля.

«Я могу вам рассказать только то, что есть в официальном сообщении <…> У нас сейчас очень тонкий момент. Его нельзя упустить <…>. Очень важно в это время делать только правильные вещи», — пояснил Андрей Цапля, подчеркнув, что лишняя огласка может навредить расследованию.

Мужчина призвал каждого, кто сдает в Красноярске маленький домик или квартиру пойти и немедленно проверить, кто там проживает на самом деле. Может оказаться так, что данное помещение намеренно или случайно используют мошенники для проживания несовершеннолетних, которыми манипулируют злоумышленники.

«В случае если вам станет известно о том, что это другой человек и он подходит по ориентировке то вызываете сразу поддержку: Оперуполномоченный +7 (923) 271-09-65. От вашего действия зависит жизнь», — добавил Андрей Цапля.

Также в разговоре с корреспондентом мужчина отметил, что он, безусловно, как и любой нормальный родитель, в данной ситуации очень переживает за сына.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что следователи выяснили личность таксиста, который увез из дома пропавшего в Красноярске школьника.

