«Слово за слово — вызвала полицию»: Успенская устроила скандал в самолете

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Артистка не относится к числу пассажиров, которые предъявляют завышенные требования к сервису.

В чем суть скандала Успенской с экипажем из-за собаки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Екатерина Чеснокова

Любовь Успенская вступила в конфликт с бортпроводницей из-за собаки в самолете

Певица Любовь Успенская устроила скандал на борту самолета во время рейса из Москвы в Омск. Подробностями инцидента артистка поделилась с Общественной службой новостей.

Конфликт произошел 22 января и был связан с перевозкой ее собаки. По словам певицы, она заранее взяла питомца в салон в специальной переноске, однако уже перед посадкой столкнулась с претензиями со стороны бортпроводницы. Успенская утверждает, что сотрудница экипажа обвинила ее в нарушении правил и начала препятствовать проходу к месту. Также девушка не дала возможности спокойно разобраться в ситуации.

«Слово за слово, и она вызвала полицию. В общем, пересела я на другой самолет, подальше от этой ненормальной, и улетела со своей собакой в Омск», — рассказала подробности случившегося Успенская.

Артистка подчеркнула, что в повседневной жизни не относится к числу пассажиров, которые предъявляют завышенные требования к сервису. По ее словам, она спокойно летает как бизнес-классом, так и экономом.

У певицы несколько питомцев. Йоркширского терьера Фрэнки она завела десять лет назад. Крупный кане-корсо Шиву живет в отдельном доме с няней и управляющим.

