«Не на ту напали»: Люся Чеботина ответила на резкие слова Любови Успенской
Ранее королева шансона призналась, что молодая звезда ее раздражает.
Певица Люся Чеботина обвинила королеву шансона Любовь Успенскую в травле после ее комментариев в соцсетях. Этим исполнительница хита «Солнце Монако» поделилась в личном блоге.
Реакция Чеботиной последовала за резким комментарием 72-летней певицы. Она призналась, что молодая звезда вызывает у нее сильное раздражение.
В ответ Чеботина подчеркнула, что подобные нападки не сломают ее, а лишь станут дополнительным стимулом для профессионального роста и самосовершенствования.
«Странно наблюдать такое. Который год меня пытаются забуллить чужими руками. Но не на ту напали», — высказалась артистка в своем сообщении.
Разногласия между представительницами разных поколений шоу-бизнеса начались с того, что Успенская оставила крайне недоброжелательный отзыв под видеороликом, в котором участвовала Чеботина.
«Раздражает дико, терпеть не могу!» — написала артистка.
Ситуация не осталась без внимания и со стороны семьи Чеботиной. Ее мать, которая по совместительству выполняет функции продюсера, также прокомментировала инцидент.
Она иронично поблагодарила Любовь Успенскую за своеобразную «поддержку». Женщина отметила, что публичные оскорбления в адрес начинающих талантов со стороны признанных звезд выглядят странно.
Родственница исполнительницы выразила недоумение по поводу того, почему уважаемые деятели культуры позволяют себе подобный тон в отношении молодых коллег.
