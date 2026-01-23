В Кремле раскрыли подробности о предстоящих переговорах Дмитриева и Уиткоффа

Сергей Добровинский
Представители РФ и США обсудят экономические вопросы.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Песков: Переговоры Дмитриева и Уиткоффа состоятся сегодня-завтра

Переговоры специального представителя президента РФ Владимира Путина по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества Кирилла Дмитриева и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в рамках двусторонней рабочей группы по вопросам экономики состоятся сегодня-завтра. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле завершились переговоры с участием Стивена Уиткоффа. Рабочая встреча продлилась более трех с половиной часов в закрытом формате.

Со стороны России в переговорах участвовали Кирилл Дмитриев и помощник президента РФ Юрий Ушаков — они представили позицию Москвы и курировали профильные направления диалога.

Вашингтон также отправил в Кремль представителей окружения президента США Дональда Трампа — основателя инвесткомпании Affinity Partners Джареда Кушнера, а также старшего советника в «Совете мира» и комиссара Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джоша Грюнбаума.

Американский лидер положительно оценил переговоры Путина с американской делегацией в Кремле.

