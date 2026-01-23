Трамп оценил переговоры Путина с американской делегацией в Кремле

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 124 0

Американскую сторону представляют Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и Джош Грюнбаум.

Трамп оценил переговоры Путина с делегацией США в Кремле

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Трамп назвал переговоры делегации США с Путиным в Кремле хорошими

Президент США Дональд Трамп положительно охарактеризовал встречу президента России Владимира Путина с американской делегацией в Кремле. Об этом он заявил во время разговора с журналистами на борту самолета по пути из Швейцарии в Соединенные Штаты.

«Всегда, когда мы встречаемся, это хорошо», — отметил он.

По словам главы Белого дома, лидеры двух стран настроены на достижение договоренностей по украинскому урегулированию.

Комментируя встречу, он отметил, что будет следить за ходом переговоров своих представителей с российским лидером. В составе делегации, прилетевшей в Москву, находятся специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, зять американского главы Джаред Кушнер и старший советник в «Совете мира», комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум. Встреча продолжается уже более трех часов.

«Посмотрим, что из этого получится», — резюмировал Трамп.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Трамп сообщил о готовности Зеленского заключить соглашение по урегулированию конфликта с Россией. Кроме того, параметры договоренности по Украине известны как главе Незалежной, так и людям.

Однако главными препятствиями на пути к миру по-прежнему остаются вопросы «пределов и границ», уточнил американский лидер.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

-8° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
76.04
-1.48 88.79
-1.93
Даже в самый темный час свет не исчезает: китайский гороскоп на неделю с ...

Последние новости

4:00
Даже в самый темный час свет не исчезает: китайский гороскоп на неделю с 26 января по 1 февраля
3:50
Без пафоса и со вкусом: как правильно подобрать украшения на каждый день?
3:30
Кортеж американской делегации покинул территорию Кремля
3:18
«Вашингтон на выезде»: как США перехватили внимание форума в Давосе
3:15
Переговоры Владимира Путина и Стивена Уиткоффа в завершились
3:09
«Легче грузить, чем смешить»: Бронзит о своем мультфильме и номинации на «Оскар»

Сейчас читают

Переговоры Владимира Путина и Стивена Уиткоффа в завершились
В Кремле началась встреча Путина и Уиткоффа
«Пропасть между эпохами»: солист группы «Братья Грим» рассказал, как поменялась жизнь за 20 лет
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026