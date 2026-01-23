Трамп оценил переговоры Путина с американской делегацией в Кремле

Трамп назвал переговоры делегации США с Путиным в Кремле хорошими

Президент США Дональд Трамп положительно охарактеризовал встречу президента России Владимира Путина с американской делегацией в Кремле. Об этом он заявил во время разговора с журналистами на борту самолета по пути из Швейцарии в Соединенные Штаты.

«Всегда, когда мы встречаемся, это хорошо», — отметил он.

По словам главы Белого дома, лидеры двух стран настроены на достижение договоренностей по украинскому урегулированию.

Комментируя встречу, он отметил, что будет следить за ходом переговоров своих представителей с российским лидером. В составе делегации, прилетевшей в Москву, находятся специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, зять американского главы Джаред Кушнер и старший советник в «Совете мира», комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум. Встреча продолжается уже более трех часов.

«Посмотрим, что из этого получится», — резюмировал Трамп.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Трамп сообщил о готовности Зеленского заключить соглашение по урегулированию конфликта с Россией. Кроме того, параметры договоренности по Украине известны как главе Незалежной, так и людям.

Однако главными препятствиями на пути к миру по-прежнему остаются вопросы «пределов и границ», уточнил американский лидер.

