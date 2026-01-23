Стоит ли жертвовать собой? Как отличить любовь от созависимости

Психиатр Антонова: боязнь рвать отношения из-за страха одиночества — зависимость

Наши отношения — это любовь или созависимость? Казалось бы, ответ на этот вопрос найти не та уж и сложно. Однако есть много пар, которых спустя время скрепляют не высокие чувства, а лишь страх начинать новую жизнь. Но не все готовы себе в этом признаться. Психиатр Елена Антонова в беседе с 5-tv.ru рассказала, как отличить эти два состояния.

Как отметила эксперт, настоящая любовь — это про осознанный выбор, сделанный не из страха.

«Любовь — это осознанный и свободный выбор, когда вы четко понимаете, почему выбрали и за что цените именно этого человека», — говорит она.

Когда вы любите, то заботитесь о счастье другого человека, даже если он не всегда рядом с вами. Вы уважаете его границы, поддерживаете его рост и, само главное, не боитесь потерять. Происходит так потому что ваша самооценка и жизнь не зависят от его присутствия или одобрения.

Что касается эмоциональной зависимости, то здесь все иначе. Это, прежде всего, страх. Например, страх остаться одному или боязнь, что без этого человека вы не сможете дальше жить.

«В зависимости вы цепляетесь за партнера, контролируете его, чувствуете тревогу. При малейшем дистанцировании вы готовы терпеть боль, унижение, игнорирование, лишь бы сохранить отношения. Но на самом деле вы сохраняете не отношения, а поддерживаете иллюзию безопасности», — говорит Антонова.

Еще один важный критерий –баланс. В любви всегда есть взаимность. В отношениях, где есть любовь, люди заботятся друг о друге, делятся своей радостью, поддерживают в трудностях.

«В зависимости же человек отдает, а другой берет. Или оба живут в постоянном напряжении, боясь что-то испортить. Любовь расширяет ваш мир. Вы становитесь смелее, открытее. У вас появляются новые интересы –вместе или по отдельности», — объясняет специалист.

В случае, когда вся ваша жизнь начинает вертеться вокруг одного человека, и вы забываете про свои потребности и мечты — это зависимость.

«Спросите себя, что я ценю в человеке? Почему я выбираю быть с этим человеком? Что меня в нем привлекает? Если у вас есть ответы на эти вопросы, я вас поздравляю –это любовь и осознанный выбор. Если вы остаетесь в отношениях не потому, что вам хорошо, а потому, что боитесь уйти или остаться одному, то это зависимость», — продолжает эксперт.

Любовь — это выбирать своего партнера каждый день осознанно и с радостью. И, самое главное, любовь не требует жертвовать собой — она наполняет, помогает вам расти вместе и по отдельности.

