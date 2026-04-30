Развод начинается не с измены: семь денежных признаков, которые многие пропускают

Daily Mail: признаком скорого развода может быть чрезмерная экономность партнера

Определенные изменения в финансовом поведении супругов часто становятся первыми предвестниками грядущего расставания. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Эксперт по отношениям и адвокат по разводам Шила Макинтош-Стюарт утверждает, что деньги в современных парах до сих пор остаются предметом табу. При этом именно в этой сфере начинаются «стратегические маневры», когда чувства угасают.

По словам эксперта, эмоциональному разрыву зачастую предшествует финансовое обособление: один из партнеров начинает тайно готовить почву для будущей независимой жизни, меняя привычные схемы трат и накоплений.

Среди ключевых тревожных сигналов эксперт выделяет резкое сокращение сумм, которые супруг переводит на общехозяйственные нужды в совместный аккаунт.

Если это сопровождается жалобами на нехватку средств при отсутствии объективных экономических проблем, стоит насторожиться. Также подозрительным является внезапная «кампания по экономии», когда партнер начинает оспаривать расходы на привычные вещи, такие как абонемент в спортзал или спа-процедуры.

Макинтош-Стюарт отмечает, что туманность в вопросах заработной платы и премий, а также появление почтовых уведомлений от незнакомых кредиторов могут свидетельствовать о формировании тайной «финансовой подушки» или накоплении скрытых долгов.

Важным признаком является исключение одного из супругов из процесса принятия финансовых решений. Это может проявляться в смене паролей к банковским приложениям или фразах в духе «не беспокойся об этом».

Косвенным доказательством неверности или подготовки к уходу также служат необъяснимые покупки личных вещей, которые не вписываются в общую жизнь пары.

Наконец, «замораживание будущего», выраженное в нежелании бронировать отпуск на следующий год или планировать крупные траты, часто говорит о том, что человек не видит себя рядом с партнером в долгосрочной перспективе.

Специалист рекомендует не игнорировать интуицию и открыто обсуждать любые странности, чтобы сохранять контроль над ситуацией.

