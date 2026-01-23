Клиентов иркутской авиакомпании посадили в грузовой самолет вместо пассажирского
Прокуратура пытается выяснить: знал ли пилот, что он вез не дрова.
Фото: Telegram/Восточно-Сибирская транспортная прокуратура/vstproc
В Иркутской области перевозчик «ИрАэро» доставил людей в пункт назначения на грузовом воздушном судне вместо запланированного пассажирского лайнера. Об этом сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в Telegram-канале.
По предварительным данным ведомства, инцидент произошел во время выполнения рейса из Иркутска в рабочий поселок Мама. При этом организация заранее не предупредила своих клиентов о том, что самолет будет заменен на непредназначенный для регулярных пассажирских перевозок борт.
Представители прокуратуры опубликовали кадры, сделанные внутри салона. На снимках видно, что в центральной части, где должны находиться проходы или кресла, плотными рядами размещен и прочно закреплен груз.
Гражданам, купившим билеты на этот рейс, пришлось размещаться на оставшихся свободных местах практически вплотную к перевозимым объектам. Столь специфическое соседство вызвало волну негодования, а правоохранительные органы незамедлительно отреагировали на произошедшее.
В настоящее время Байкало-Ангарская транспортная прокуратура инициировала проведение проверки по факту случившегося.
