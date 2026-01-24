Пентагон подтвердил планы по обновлению ядерных сил США

Соединенные Штаты намерены продолжить модернизацию и адаптацию своих ядерных сил с учетом меняющейся глобальной обстановки. Об этом сообщили в Пентагоне, соответствующие положения содержатся в оборонной стратегии ведомства.

В документе подчеркивается, что Вашингтону необходим «сильный, надежный и эффективный ядерный арсенал», который будет соответствовать как общей стратегии страны, так и стратегии национальной обороны.

В Пентагоне также отметили, что дальнейшая модернизация и адаптация ядерных сил будет осуществляться с особым вниманием к вопросам стратегического сдерживания и управлению эскалацией.

Стратегия национальной безопасности США представляет собой базовый документ, в котором американские власти формулируют свое видение ключевых задач государства, определяют приоритеты во внутренней и международной политике, а также фиксируют спектр рисков и вызовов, способных затронуть национальные интересы страны как внутри, так и за ее пределами.

Ранее, писал 5-tv.ru, страны Европы выразили обеспокоенность содержанием стратегии нацбезопасности США.

