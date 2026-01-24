Пентагон подтвердил планы по обновлению ядерных сил США

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 22 0

В оборонной стратегии страны подчеркивается необходимость иметь «сильный и надежный» ядерный арсенал для сдерживания угроз и управления эскалацией.

Будет ли США увеличивать количество ядерного оружия

Фото: Zuma/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Соединенные Штаты намерены продолжить модернизацию и адаптацию своих ядерных сил с учетом меняющейся глобальной обстановки. Об этом сообщили в Пентагоне, соответствующие положения содержатся в оборонной стратегии ведомства.

В документе подчеркивается, что Вашингтону необходим «сильный, надежный и эффективный ядерный арсенал», который будет соответствовать как общей стратегии страны, так и стратегии национальной обороны.

В Пентагоне также отметили, что дальнейшая модернизация и адаптация ядерных сил будет осуществляться с особым вниманием к вопросам стратегического сдерживания и управлению эскалацией.

Стратегия национальной безопасности США представляет собой базовый документ, в котором американские власти формулируют свое видение ключевых задач государства, определяют приоритеты во внутренней и международной политике, а также фиксируют спектр рисков и вызовов, способных затронуть национальные интересы страны как внутри, так и за ее пределами.

Ранее, писал 5-tv.ru, страны Европы выразили обеспокоенность содержанием стратегии нацбезопасности США.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

-12° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
75.92
-0.12 89.06
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:44
В стратегии безопасности США указали на военный и промышленный потенциал России
4:25
Пентагон обозначил сдерживание Китая и защиту территории главными приоритетами США
4:05
Пентагон подтвердил планы по обновлению ядерных сил США
3:44
В Мурманской области обрушились пять опор ЛЭП
3:23
Быть счастливым просто: что поможет чувствовать себя легко и радостно?
3:02
Рестораны в районе Пентагона зафиксировали повышенный спрос на доставку пиццы

Сейчас читают

МОК пообещал усиленные меры безопасности для российских спортсменов на Олимпиаде
Белый дом оценил первый день переговоров по Украине в Абу-Даби
«Это глупые женщины»: Сергей Бурунов о мужских слезах
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026