«В соответствии с законом»: Китай обозначил свою позицию по Арктике

Анастасия Федорова
Деятельность Пекина в Арктике осуществляется в рамках международных норм и с уважением суверенитета государств региона.

Какая позиция у Китая по Арктике

Фото: © РИА Новости/Илья Тимин

Global Times: Пекин не считает Арктику ареной геополитического соперничества

Китай не рассматривает Арктику как арену геополитического соперничества и сосредоточен на поддержании мира, стабильности и устойчивого развития региона. Об этом сообщила китайская газета Global Times.

Пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин заявила, что Арктика основана на общих интересах международного сообщества, а деятельность Китая в регионе соответствует нормам международного права.

«Право и свобода стран осуществлять деятельность в Арктике в соответствии с законом должны быть полностью уважаемы», — приводятся в публикации слова пресс-секретаря МИД Китая Мао Нин.

В материале также отмечается, что у Китая отсутствуют официальные учреждения, инвестиционные проекты и резидентные компании в Гренландии. Сотрудничество с островом ограничивается торговлей морепродуктами.

Кроме того, как сообщила Global Times, датские власти подтвердили отсутствие китайских судов вблизи Гренландии. В Копенгагене подчеркнули, что заявления о так называемой «китайской угрозе» для острова не соответствуют действительности.

Ранне, писал 5-tv.ru, Пентагон обозначил сдерживание Китая и защиту территории главными приоритетами США.

