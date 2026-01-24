Пентагон обозначил сдерживание Китая и защиту территории главными приоритетами США

|
Анастасия Федорова
Тогда как участие в делах Европы отходит на второй план.

Пентагон обозначил приоритеты оборонной стратегии США

Фото: EPA/ТАСС

Пентагон назвал сдерживание Китая и защиту территории главными приоритетами США

Новая Стратегия национальной обороны Соединенных Штатов определяет ключевыми приоритетами американских Вооруженных сил сдерживание Китая и защиту собственной территории, а не Европы. Это следует из документа, опубликованного Пентагоном 23 января.

В стратегии подчеркивается, что Китай является мощным государством по отношению к США уже с XIX века, при этом его военный потенциал продолжает расти. В документе Пекин назван ключевым стратегическим вызовом для Вашингтона.

При этом в Пентагоне отмечают, что Европа по-прежнему сохраняет важное значение для США, однако ее доля в мировой экономической мощи постепенно снижается. В связи с этим американская оборонная политика будет смещать фокус.

«Из этого следует, что, хотя мы и будем продолжать участвовать в делах Европы, мы должны и будем уделять приоритетное внимание защите территории США и сдерживанию Китая», — говорится в тексте документа.

В стратегии также уточняется, что курс Вашингтона в отношении Китая не предполагает смены режима или ведения открытой конфронтации. При этом Тайвань в программном документе Пентагона не упоминается.

Ранее, писал 5-tv.ru, Пентагон подтвердил планы по обновлению ядерных сил США.

