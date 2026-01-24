Победить привычный сценарий: как перестать выбирать «сложных» партнеров

Психолог Быстрова: чтобы выбрать комфортного партнера, нужно прислушаться к себе

Чтобы подобрать подходящего именно вам партнера для романтических отношений необходимо определить свои личные критерии «комфортного» и «некомфортного» спутника. До тех пор, пока человек не разберется с собственными психологическими потребностями, он обречен выбирать «сложных» и «проблемных» партнеров. Об этом 5-tv.ru рассказала психолог-консультант Анастасия Быстрова.

Кто-то может чувствовать себя нестабильно с непредсказуемым, переменчивым избранником, который не позволяет строить планы на ближайшую и дальнейшую перспективу. Другие, наоборот, тяготятся вроде бы надежными и спокойными партнерами. Быть с тем, кто хочет отношений больше, чем вы, тоже может быть тягостно, отметила эксперт.

Механизмы формирования привязанности закладываются еще в детстве по примеру взрослых, в частности, родителей. Зачастую, вырастая, человек или пытается их бессознательно повторить, считая уже увиденный сценарий наиболее безопасным, или стремится построить отношения вопреки тем, за которыми наблюдал в детстве.

Чтобы избежать патологического паттерна, нужно научиться задавать себе неприятные, но честные вопросы и работать над своими потаенными страхами. Это не обязательно делать в одиночку — можно и в тандеме с психологом.

Быстрова рекомендует обратить внимание на чувства и эмоции, связанные с партнером. Легко ли вам открыться перед ним, довериться ему? Нет ли в близости оттенка страха и тревоги, злости и брезгливости?

«Чувства ваши друзья, они подскажут, какие идеи вами управляют в отношении партнера и какие сценарии предлагают ваши травмы в пользу сложностей», — подчеркнула психолог.

Другой важный аспект — умение открыто говорить близкому о своих переживаниях. Без этого не получится выстроить здоровые границы.

