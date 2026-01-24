Быть счастливым просто: что поможет чувствовать себя легко и радостно?

Эти ритуалы настроят на позитивный лад и подарят чувство спокойствия.
Фото: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Терапевт Тюрина: 15-минутная прогулка и искренний смех повышают уровень счастья
Уровень счастья во многом зависит от внутреннего спокойствия и эмоциональной устойчивости. Врач-терапевт и нутрициолог в беседе с Lenta.ru раскрыла простые способы, как поднять эндорфин в организме.
С медицинской точки зрения, состояние счастья — это сложная биохимическая реакция организма. В ней участвуют товарищи дофамин, серотонин, эндорфины, окситоцин, а также триптофан.
Все эти нейромедиаторы должны быть в норме. По словам врача, в этом поможет начинание дня без стресса в виде тревожных новостей, спешки и хаоса, которые только повышают уровень кортизола.
Легкая музыка, чашка кофе или ароматный чай в спокойной обстановке помогут насладиться утром и выработать дофамин.
Стать счастливее также помогут 15-минутная прогулка в светлое время суток. Немного движения активизируют зоны, отвечающие за креативность. Кроме того, нужно и хорошенько посмеяться.
Искренний смех ускоряет работу дыхательной и сердечно-сосудистой систем, улучшает кровоснабжение мозга и вырабатывает «гормоны счастья». Регулярный секс и прослушивание любимой музыки также помогут стать чуточку счастливее.
Другие рекомендации врача — чаще заниматься сексом и слушать любимую музыку. Можно добавить легкий танец дома, который только усилит эффект.
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, стресс приводит к серьезным заболеваниям и сокращает жизнь.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
Читайте также
78%
Нашли ошибку?