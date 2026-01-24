Быть счастливым просто: что поможет чувствовать себя легко и радостно?

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 43 0

Эти ритуалы настроят на позитивный лад и подарят чувство спокойствия.

Как быть счастливым

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Терапевт Тюрина: 15-минутная прогулка и искренний смех повышают уровень счастья

Уровень счастья во многом зависит от внутреннего спокойствия и эмоциональной устойчивости. Врач-терапевт и нутрициолог в беседе с Lenta.ru раскрыла простые способы, как поднять эндорфин в организме.

С медицинской точки зрения, состояние счастья — это сложная биохимическая реакция организма. В ней участвуют товарищи дофамин, серотонин, эндорфины, окситоцин, а также триптофан.

Все эти нейромедиаторы должны быть в норме. По словам врача, в этом поможет начинание дня без стресса в виде тревожных новостей, спешки и хаоса, которые только повышают уровень кортизола.

Легкая музыка, чашка кофе или ароматный чай в спокойной обстановке помогут насладиться утром и выработать дофамин.

Стать счастливее также помогут 15-минутная прогулка в светлое время суток. Немного движения активизируют зоны, отвечающие за креативность. Кроме того, нужно и хорошенько посмеяться.

Искренний смех ускоряет работу дыхательной и сердечно-сосудистой систем, улучшает кровоснабжение мозга и вырабатывает «гормоны счастья». Регулярный секс и прослушивание любимой музыки также помогут стать чуточку счастливее.

Другие рекомендации врача — чаще заниматься сексом и слушать любимую музыку. Можно добавить легкий танец дома, который только усилит эффект. 

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, стресс приводит к серьезным заболеваниям и сокращает жизнь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

-12° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
75.92
-0.12 89.06
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:44
В стратегии безопасности США указали на военный и промышленный потенциал России
4:25
Пентагон обозначил сдерживание Китая и защиту территории главными приоритетами США
4:05
Пентагон подтвердил планы по обновлению ядерных сил США
3:44
В Мурманской области обрушились пять опор ЛЭП
3:23
Быть счастливым просто: что поможет чувствовать себя легко и радостно?
3:02
Рестораны в районе Пентагона зафиксировали повышенный спрос на доставку пиццы

Сейчас читают

МОК пообещал усиленные меры безопасности для российских спортсменов на Олимпиаде
Белый дом оценил первый день переговоров по Украине в Абу-Даби
«Это глупые женщины»: Сергей Бурунов о мужских слезах
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026