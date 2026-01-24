Быть счастливым просто: что поможет чувствовать себя легко и радостно?

Терапевт Тюрина: 15-минутная прогулка и искренний смех повышают уровень счастья

Уровень счастья во многом зависит от внутреннего спокойствия и эмоциональной устойчивости. Врач-терапевт и нутрициолог в беседе с Lenta.ru раскрыла простые способы, как поднять эндорфин в организме.

С медицинской точки зрения, состояние счастья — это сложная биохимическая реакция организма. В ней участвуют товарищи дофамин, серотонин, эндорфины, окситоцин, а также триптофан.

Все эти нейромедиаторы должны быть в норме. По словам врача, в этом поможет начинание дня без стресса в виде тревожных новостей, спешки и хаоса, которые только повышают уровень кортизола.

Легкая музыка, чашка кофе или ароматный чай в спокойной обстановке помогут насладиться утром и выработать дофамин.

Стать счастливее также помогут 15-минутная прогулка в светлое время суток. Немного движения активизируют зоны, отвечающие за креативность. Кроме того, нужно и хорошенько посмеяться.

Искренний смех ускоряет работу дыхательной и сердечно-сосудистой систем, улучшает кровоснабжение мозга и вырабатывает «гормоны счастья». Регулярный секс и прослушивание любимой музыки также помогут стать чуточку счастливее.

