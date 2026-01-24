«Патриотизм и солидарность»: как студенты Москвы помогают участникам СВО и их семьям

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева

Молодые люди организуют различные мероприятия в столице.

Как студенты Москвы помогают участникам СВО и их семьям

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

В столице работает 20 отрядов Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО». Добровольцы ежегодно отправляются из Москвы в другие регионы Центрального федерального округа для помощи ветеранам Великой Отечественной войны, участникам специальной военной операции (СВО) и их семьям. Они также проводят профориентационные мероприятия в школах и колледжах, организуют концерты и поддерживают нуждающихся.

«Студенты и школьники в течение всего года активно участвуют в жизни столицы, а затем, объединившись в отряды, делятся своим опытом и энтузиазмом с жителями других регионов. Поддержка ветеранов, участников СВО и их семей, профориентация, волонтерство — через эти дела формируется новое поколение москвичей, для которых слова “патриотизм” и “солидарность” наполнены конкретными поступками», — отметила Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Во время подготовки к недельному выезду отряды активно помогают в столице. Волонтеры устраивают мастер-классы для детей, проводят субботники, плетут маскировочные сети, участвуют в отгрузке гуманитарной помощи и донорских акциях.

В 2026 году студенческие отряды столицы ждут два юбилея. 15 лет исполнится Московскому региональному отделению молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды», а участники Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО» готовятся к 10-му выезду в другие регионы.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 января, для всех знаков зодиака

