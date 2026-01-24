В НАТО заявили о планах усилить военное присутствие на границе с РФ и Белоруссией

НАТО рассматривает возможность развертывания на восточных рубежах альянса специальной «автоматизированной зоны», в которой будут задействованы роботизированные системы, беспилотники, сеть датчиков и расширенное военное присутствие. Об этом 24 января сообщил заместитель начальника штаба сухопутных войск альянса генерал Томас Ловин.

В интервью немецкому изданию Welt он пояснил, что концепция предполагает формирование многоуровневой обороны вдоль границы с Россией и Белоруссией. По словам генерала, речь идет не только о размещении традиционных воинских подразделений, но и о создании технологически насыщенной зоны с элементами автоматизации вблизи приграничных территорий.

Ловин отметил, что при разработке инициативы альянс активно взаимодействовал с государствами Балтии, которые еще в 2024 году приступили к возведению оборонительных сооружений, направленных на сдерживание России. В настоящее время, добавил он, отдельные компоненты новой системы проходят апробацию в ряде районов, включая страны-партнеры НАТО на восточном фланге.

Ранее, 12 января, Министерство обороны Белоруссии заявило о фиксации 16 разведывательных вылетов авиации стран — членов НАТО вблизи границ республики. В ведомстве уточнили, что в течение 2025 года в отдельные дни интенсивность такой активности достигала 10–12 полетов.

