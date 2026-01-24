Число заявок на стажировку «ИТ-город» в Мэрии Москвы выросло более чем на 50 процентов

Айшат Татаева
Молодые специалисты вместе с наставниками работают над развитием значимых цифровых проектов столицы.

Что дает стажировка «ИТ-город» в Мэрии Москвы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Более 10 тысяч заявок поступило на новый поток стажировки «ИТ-город» в Правительстве Москвы. Показатель стал рекордным с момента открытия программы в 2022 году. После выполнения конкурсного задания, прохождения тестирования и собеседования среди претендентов отберут около 110 человек. Об этом рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Проект объединяет студентов последних курсов и выпускников профильных учебных заведений в возрасте от 18 до 35 лет, планирующих строить карьеру в сфере информационных технологий.

«Число заявок, поданных на ИТ-стажировку, регулярно растет. В сравнении с предыдущим сезоном оно увеличилось более чем на 50 процентов», — отметила Наталья Сергунина.

Молодые специалисты могут выбрать из 10 направлений. В списке самых популярных — «Разработка», «Машинное обучение» и «Тестирование». Стажировка длится шесть месяцев и оплачивается. Участники вместе с наставниками работают над развитием значимых цифровых проектов города. Среди них — порталы mos.ru и «Узнай Москву», туристический сервис Russpass, платформа «Московская электронная школа» и единая медицинская информационно-аналитическая система.

Стажерам, которые хорошо себя показали, предлагают трудоустройство.

«Я рад, что прошел такой тщательный отбор и присоединился к команде Департамента информационных технологий. Хочу внести свой вклад в развитие городских ИТ-проектов и принести реальную пользу москвичам», — отметил бизнес-аналитик Юрий Михайлов, участник программы «ИТ-город».

Стажировки организует Управление кадровых сервисов Правительства Москвы. Молодежи доступно восемь направлений, в том числе «Медийный город», «Городская экономика», «Московский транспорт». 

