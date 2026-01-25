«Моя любовь родилась»: супруга Александра Петрова трогательно поздравила его с 37-летием

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 13 0

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» уверен, что в этом возрасте все только начинается.

Как жена Петрова поздравила его с днем рождения

Фото: Instagram*/actorsashapetrov

Супруга Александра Петрова поздравила его с днем рождения

Супруга актера Александра Петрова трогательно поздравила его с днем рождения. Артисту исполнилось 37 лет. Радостными фотографиями Виктория Антонова поделилась в социальных сетях.

«Моя любовь родилась», — написала супруга артиста.

«37! Все только начинается!» — написал 37-летний Петров.

На снимках звезда сериала «Полицейский с Рублевки» предстал в домашнем аутфите. Примечательно, что на свитере изображена пара с ребенком и написано «семья».

Роман Александра Петрова и Виктории Антоновой развивался очень стремительно: пара поженилась спустя пару недель после знакомства. Как признавался сам актер, уже в первую их встречу он почувствовал, что встретил «свою» женщину. Об отношениях пары стало известно в сентябре 2023 года. Спустя два года у пары родился сын Федор.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Александр Петров с женой поделились фото с крещения сына. Таинство провели в храме Преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках неподалеку от станции метро «Трубная» в Москве.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 января, для всех знаков зодиака

