«Моя любовь родилась»: супруга Александра Петрова трогательно поздравила его с 37-летием

Супруга Александра Петрова поздравила его с днем рождения

Супруга актера Александра Петрова трогательно поздравила его с днем рождения. Артисту исполнилось 37 лет. Радостными фотографиями Виктория Антонова поделилась в социальных сетях.

«Моя любовь родилась», — написала супруга артиста.

«37! Все только начинается!» — написал 37-летний Петров.

На снимках звезда сериала «Полицейский с Рублевки» предстал в домашнем аутфите. Примечательно, что на свитере изображена пара с ребенком и написано «семья».

Роман Александра Петрова и Виктории Антоновой развивался очень стремительно: пара поженилась спустя пару недель после знакомства. Как признавался сам актер, уже в первую их встречу он почувствовал, что встретил «свою» женщину. Об отношениях пары стало известно в сентябре 2023 года. Спустя два года у пары родился сын Федор.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Александр Петров с женой поделились фото с крещения сына. Таинство провели в храме Преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках неподалеку от станции метро «Трубная» в Москве.

