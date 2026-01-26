Европарламент допускает войну Европы с Россией в ближайшие годы

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 402 0

Старый Свет готовится встать на курс на милитаризации.

Почему Европа прогнозирует войну с Россией

Фото: www.globallookpress.com/Philipp von Ditfurth

Крупнейшие партии Европарламента считают вероятной войну Европы с Россией в ближайшие три года. Об этом заявил евродепутат Тьерри Мариани в интервью «Известиям».

По его словам, подобная оценка ситуации широко распространена среди различных политических групп в Европарламенте.

«Мой ответ — да. <…> Война с Россией вероятна, потому что „Россия ее ищет“ — это действительно позиция многих групп (в Европарламенте. — Прим. ред.). Отсюда и то, что нужно перевооружаться, оснащаться и так далее», — сказал Мариани.

Евродепутат отметил, что в настоящее время приоритетом для Евросоюза стало перевооружение. При этом, по его словам, внутри ЕС идет дискуссия о том, должно ли оружие закупаться у европейских производителей или у Соединенных Штатов.

Мариани обратил внимание на ограниченные возможности европейской оборонной промышленности. «Проблема в том, что не так много стран имеют европейскую оборонную промышленность. Единственные, у кого есть полный спектр, — это французы, они единственные. Потом есть другие — например, шведы, немцы, которые специализированы в той или иной области», — добавил он.

По оценке политика, милитаризация стала для европейских элит навязчивой идеей, которая во многом подпитывается глубоким недоверием к США и неопределенностью в вопросах безопасности.

