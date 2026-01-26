«Заново открываем мир»: Алексей Воробьев проводит каникулы с падчерицей

Борис Сатаров
Борис Сатаров

Артист отправился в парк аттракционов вместе с дочерью своей супруги Аиды Гарифуллиной Оливией.

Куда Алексей Воробьев поехал с падчерицей

Фото: legion-media/Persona Stars/053

Алексей Воробьев отправился в парк аттракционов вместе с падчерицей

Популярный российский исполнитель Алексей Воробьев уехал в совместный отпуск с девятилетней Оливией, дочерью своей жены, оперной певицы Аиды Гарифуллиной. Об этом сообщает издание The Voice.

Музыкант, которому исполнилось 38 лет, решил провести свободное время в парке развлечений, полностью посвятив день ребенку. Судя по опубликованным кадрам, артист легко нашел общий язык с девочкой: они вместе посещали аттракционы и стреляли в тире. Алексей активно поддерживал все начинания Оливии и старался сделать этот день максимально насыщенным и запоминающимся для нее.

В своих социальных сетях певец поделился трогательными эмоциями от этой поездки, подчеркнув особую связь с ребенком.

«Наши первые совместные каникулы с дочкой. Весь знакомый мир в ее глазах открывается заново для нас», — признался Алексей Воробьев.

Подписчики артиста бурно отреагировали на семейный контент, похвалив его за ответственное отношение к воспитанию и назвав образцовым отцом. Многие отметили, что девочка искренне доверяет избраннику матери, что видно по их теплому общению во время прогулки.

Стоит напомнить, что бракосочетание Воробьева и Аиды Гарифуллиной состоялось весной прошлого года. Сэрцеед и звезда эстрады быстро влился в семью, подружившись с наследницей оперной дивы от ее предыдущих союзов. Оливия уже успела проявить интерес к творчеству отчима, не только посещая его выступления, но и помогая ему в вопросах стиля.

Ранее Аида Гарифуллина публично поздравила супруга с днем рождения, назвав его идеальным мужем. Взаимоотношения внутри звездной семьи продолжают вызывать интерес у поклонников, которые следят за каждым совместным выходом пары и их близких.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Алексей Воробьев провел новогодние праздники.

