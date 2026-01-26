Число жертв крушения межостровного парома на Филиппинах выросло до 15

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 31 0

Спасательная операция продолжается, власти выясняют причины трагедии.

Сколько погибших в результате крушения парома на Филиппинах

Фото: Reuters/Eloisa Lopez

Число погибших в результате крушения межостровного парома на юге Филиппин увеличилось до 15 человек, спасателям удалось эвакуировать не менее 316 пассажиров. Об этом 26 января сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники.

По данным издания, тела погибших были извлечены в ходе поисково-спасательных работ, которые продолжаются с участием экстренных служб. Точное число пострадавших уточняется. Причины затопления судна на данный момент остаются неизвестными, власти начали расследование обстоятельств произошедшего.

Ранее в этот же день сообщалось о крушении межостровного парома, на борту которого находилось более 350 человек. Тогда спасатели эвакуировали 215 пассажиров и обнаружили тела семи погибших.

Известно, что судно следовало из портового города Замбоанга на южный остров Джоло, расположенный в провинции Сулу. В операции по спасению пассажиров были задействованы сотрудники береговой охраны, военно-морских сил, а также местные рыболовецкие суда.

