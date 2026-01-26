Местные шокированы: российский флаг подняли над крепостью в Кейптауне

Александра Якимчук
Цвета и их расположение на этом знамени действительно совпадают с российским триколором, но есть и отличия.

Флаг России над крепостью в Кейптауне

Фото: 5-tv.ru

Российский флаг над крепостью в Кейптауне удивил местных жителей

Над крепостью Доброй Надежды в Кейптауне несколько часов развивалось знамя, совпадающее по цветам с российским триколором. Об этом сообщило издание News24.

«Жители Кейптауна выразили шок в социальных сетях, когда заметили российский флаг, развевающийся над исторической крепостью Доброй Надежды», — уточнили в материале.

Директор крепости Кэлвин Гилфеллан пояснил, что в это время в строении шли съемки фильма о битве за Аламо. Это католическая миссия в Сан-Антонио в Техасе, служившая еще и крепостью. В наше время — это музей.

Однако руководитель достопримечательности не знал, почему кинематографисты подняли именно этот флаг. Он лишь предположил, что знамя не имело особого исторического значения для фильма.

Полотно, развевавшееся над крепостью, действительно совпало по цветам и их расположению с российским триколором, но в правом верхнем углу флага изображена птица, что отличает знамя от государственного символа России.

Ранее 5-tv.ru писал, что экипаж судна, которое преследовали американские военные, нарисовал на борту флаг России.

