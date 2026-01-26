Россия заняла второе место в мировом рейтинге военной мощи Global Firepower

Россия сохранила за собой вторую строчку в обновленном международном рейтинге военной мощи Global Firepower. Об этом сообщил портал организации, представивший результаты ежегодного исследования за 2026 год.

Лидерами глобального списка традиционно остались США. За ними — Россия, а замкнула тройку сильнейших Китай. При формировании индекса специалисты использовали комплексный подход, проанализировав около 60 различных критериев, включая численность личного состава, количество техники, логистику и оборонный бюджет.

Методология Global Firepower учитывает не только прямую огневую мощь, но и устойчивость государства к ведению затяжных конфликтов. Важную роль играют географическое положение, демографические ресурсы и экономическая стабильность. Украина в этом году заняла 20-е место, оказавшись позади таких стран, как Иран, Индонезия, Бразилия, Египет, а также европейских Германии и Испании. Несмотря на активную внешнюю поддержку, по ряду параметров Киев уступил конкурентам, даже если численность его войск превосходила показатели некоторых государств, стоящих выше в списке.

Стоит отметить, что российские вооруженные силы регулярно получают высокие оценки и от других западных изданий. Например, французский журнал L'Express ранее выделял успехи России в области внедрения искусственного интеллекта на поле боя. Особо отметили подразделение беспилотной авиации «Рубикон», которое эффективно использует ИИ для анализа данных и высокоточных ударов.

В конце прошлого года глава Минобороны Андрей Белоусов охарактеризовал отечественную армию как наиболее боеспособную в современных условиях, подчеркнув отвагу и профессионализм солдат в зоне проведения спецоперации.

