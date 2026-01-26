Две россиянки по ошибке заехали на военную базу в США и рискуют попасть под суд

Туристки искали закусочную, и навигатор повел их по короткой дороге через стоянку боевой техники.

Фото, видео: www.globallookpress.com/thejointstaff; 5-tv.ru

Комичная, но в то же время страшная история произошла с двумя россиянками в США. Они по ошибке заехали на военную базу морской пехоты.

Подруги путешествовали по Штатам на машине и искали ближайший ресторан с бургерами. Навигатор показал самый короткий путь и вывел девушек прямо на парковку военного объекта.

Россиянок тут же задержали, автомобиль отправили на штрафстоянку. Девушки уже почти трое суток находятся под стражей, им грозит до полугода тюрьмы. Их судьба теперь зависит от решения американских военных и помощи адвокатов, на которых срочно собирают деньги друзья.

