Новую образовательную программу для участников СВО запустили в Москве

В Москве запустили новую образовательную программу для участников СВО. В торжественном открытии принял участие лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Он отметил, что учебный курс позволит бойцам быстрее вернуться к мирной жизни, а также освоить современные цифровые инструменты.

«Участники специальной военной операции возвращаются в мирную жизнь, домой, к работе. И многие видят, и нам говорят, что за эти годы мир очень сильно поменялся, и возникло много новых каких-то профессий, работ и задач. И в то же время какие-то старые профессии начинают потихоньку исчезать. Мы должны помочь нашим воинам эту адаптацию пройти», — рассказал лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

В рамках новой программы ветеранов СВО научат пользоваться искусственным интеллектом для решения повседневных и профессиональных задач. Например, составлять резюме, разрабатывать бизнес-план и даже запускать собственный проект. В конце обучения каждый участник подготовит персональное портфолио.

