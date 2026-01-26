Новую образовательную программу для участников СВО запустили в Москве

Эфирная новость 11 0

Бойцам помогут адаптироваться и освоить современные цифровые инструменты.

Фото, видео: © РИА Новости/Дмитрий Дубов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Москве запустили новую образовательную программу для участников СВО. В торжественном открытии принял участие лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Он отметил, что учебный курс позволит бойцам быстрее вернуться к мирной жизни, а также освоить современные цифровые инструменты.

«Участники специальной военной операции возвращаются в мирную жизнь, домой, к работе. И многие видят, и нам говорят, что за эти годы мир очень сильно поменялся, и возникло много новых каких-то профессий, работ и задач. И в то же время какие-то старые профессии начинают потихоньку исчезать. Мы должны помочь нашим воинам эту адаптацию пройти», — рассказал лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

В рамках новой программы ветеранов СВО научат пользоваться искусственным интеллектом для решения повседневных и профессиональных задач. Например, составлять резюме, разрабатывать бизнес-план и даже запускать собственный проект. В конце обучения каждый участник подготовит персональное портфолио.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-18° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
76.01
0.09 90.29
1.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:19
Новую образовательную программу для участников СВО запустили в Москве
21:09
Место неформальной дипломатии: как прошел визит султана Малайзии в Эрмитаж
20:51
Егор Бероев удивил неожиданным образом на красной дорожке нового фильма
20:26
В России могут утвердить новые цвета для автомобильных номеров
20:10
Европейские лидеры ответили Зеленскому на хамскую речь в Давосе
19:54
Впервые за 100 лет: картину «Избиение младенцев» впервые представят широкой публике в Петербурге

Сейчас читают

«Как Эбола и Марбург»: раскрыт уровень смертности заразившихся вирусом Нипах
В Москве мужчина открыл стрельбу по машине из-за спора на выезде со двора
«Типичных симптомов нет»: почему вирус Нипах сложно отличить от обычного ОРВИ
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026