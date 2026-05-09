Первая женщина Герой России на СВО смотрела парад рядом с Путиным в Москве

Медсестра закрыла собой тяжелораненого военнослужащего и приняла на себя поражающие элементы и осколки во время обстрела со стороны ВСУ.
Медсестра Людмила Болилая, ставшая первой женщиной, получившей звание Героя России за подвиг во время специальной военной операции, присутствовала на параде Победы в Москве. Во время торжественного мероприятия она находилась за спиной президента России Владимира Путина, о чем рассказал корреспондент ТАСС.
Болилая была удостоена высокого звания за мужество, проявленное при оказании помощи раненым военнослужащим. Во время обстрела со стороны ВСУ она продолжала выполнять свои обязанности и спасать бойцов. Медсестра закрыла собой тяжелораненого военнослужащего и приняла на себя поражающие элементы и осколки. Благодаря ее действиям боец остался жив, а сама ефрейтор получила тяжелые ранения. После этого ее доставили в госпиталь.
На Красной площади в Москве прошел Парад Победы, посвященный 81-й годовщине подвига советского народа в Великой Отечественной войне. Несмотря на изменения в формате, торжественное шествие сохранило масштаб, значение и особую роль для всей России.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Путин в выступлении на параде заявил, что участников специальной военной операции вдохновляет подвиг поколения победителей. По словам главы государства, российские военные противостоят агрессивной силе, которую вооружает и поддерживает блок НАТО.
Президент отметил, что бойцы продолжают идти вперед, несмотря на трудности. Он выразил уверенность, что успех России будет обеспечен моральной и нравственной силой граждан, их отвагой, доблестью и способностью выдержать любые испытания.
Путин также подчеркнул, что у россиян есть общая цель, а вклад в ее достижение вносит каждый — как на поле боя, так и в тылу. Глава государства заявил, что считает дело России правым, а победу — неизменной частью ее пути.
