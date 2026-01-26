Мишустин поблагодарил «Единую Россию» за активную совместную работу

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 40 0

Поправки партии позволили дополнительно выделить свыше 174 миллиардов рублей на ряд социально значимых направлений.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Миридонов; Telegram/Единая Россия. Официально/er_molnia; 5-tv.ru

Работа партии «Единая Россия» и правительства РФ в полной мере представляет интересы людей и отвечает на их запросы. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с депутатами фракции партии «Единая Россия».

«Поправки, которые были выданы от „Единой России“, позволили дополнительно выделить свыше 174 млрд рублей на целый ряд социально значимых направлений», — отметил премьер-министр.

По словам Мишустина, за 2025 год правительством совместно с партией реализовало множество задач, которые были поставлены президентом России Владимиром Путиным. Например, была усилена помощь семьям с детьми, а также участникам специальной военной операции (СВО). Был ускорен капитальный ремонт школ, обновлена инфраструктура в научных организациях.

«Продолжение газификации, строительства дорог, благоустройства сельских территорий <…> Десятки поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов, школ, детских садиков — это объекты, которые, в первую очередь, повышают качество жизни людей <…> Такой подход в полной мере представляет интересы людей и отвечает на их запросы», — заявил премьер-министр.

Главной задачей правительства все же остается обеспечение социальной защиты бойцов СВО. В прошлом году «Единая Россия» выступила инициатором ряда целого пакета законов, которые расширят социальные гарантии военнослужащих. Мишустин отметил, что каждое предложение касаемо этой сферы депутаты рассматривают внимательно и оперативно.

«Вся наша работа нацелена на положительные изменения в жизни людей в самых различных сферах — в транспортной, строительной, в дорожной, в образовании, в здравоохранении, в том числе и по повышению доступности лекарств для граждан по всей стране в каждом населенном пункте», — подчеркнул Мишустин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в России развиваются меры поддержки промышленности и инфраструктуры регионов. Речь идет в первую очередь о ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-18° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
75.92
-0.12 89.06
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:54
Впервые за 100 лет: картину «Избиение младенцев» впервые представят широкой публике в Петербурге
19:37
ВСУ ограбили Свято-Успенскую Святогорскую лавру в ДНР
19:21
«Это даже смешно»: актер Казаков из «Папиных дочек» о своем статусе злостного неплательщика алиментов
19:15
«Черная вдова»: женщина вышла замуж за пятерых мужчин с целью наживы
19:06
«Типичных симптомов нет»: почему вирус Нипах сложно отличить от обычного ОРВИ
19:01
Мужчина организовал двойное убийство родственников из-за недвижимости в Анапе

Сейчас читают

Сбой в системе бронирования и регистрации авиакомпаний и аэропортов России — что известно
«Как Эбола и Марбург»: раскрыт уровень смертности заразившихся вирусом Нипах
«Не приносят пользу»: четыре продукта могут разрушить микрофлору кишечника
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026