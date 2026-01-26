Мишустин поблагодарил «Единую Россию» за активную совместную работу

Работа партии «Единая Россия» и правительства РФ в полной мере представляет интересы людей и отвечает на их запросы. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с депутатами фракции партии «Единая Россия».

«Поправки, которые были выданы от „Единой России“, позволили дополнительно выделить свыше 174 млрд рублей на целый ряд социально значимых направлений», — отметил премьер-министр.

По словам Мишустина, за 2025 год правительством совместно с партией реализовало множество задач, которые были поставлены президентом России Владимиром Путиным. Например, была усилена помощь семьям с детьми, а также участникам специальной военной операции (СВО). Был ускорен капитальный ремонт школ, обновлена инфраструктура в научных организациях.

«Продолжение газификации, строительства дорог, благоустройства сельских территорий <…> Десятки поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов, школ, детских садиков — это объекты, которые, в первую очередь, повышают качество жизни людей <…> Такой подход в полной мере представляет интересы людей и отвечает на их запросы», — заявил премьер-министр.

Главной задачей правительства все же остается обеспечение социальной защиты бойцов СВО. В прошлом году «Единая Россия» выступила инициатором ряда целого пакета законов, которые расширят социальные гарантии военнослужащих. Мишустин отметил, что каждое предложение касаемо этой сферы депутаты рассматривают внимательно и оперативно.

«Вся наша работа нацелена на положительные изменения в жизни людей в самых различных сферах — в транспортной, строительной, в дорожной, в образовании, в здравоохранении, в том числе и по повышению доступности лекарств для граждан по всей стране в каждом населенном пункте», — подчеркнул Мишустин.

