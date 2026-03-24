«Самый трагический день»: год назад погиб военкор «Известий» Федорчак

Прошел ровно год, как не стало нашего коллеги, корреспондента «Известий» Александра Федорчака. Саша погиб, выполняя редакционное задание в зоне спецоперации. Он попал под артобстрел со стороны украинских боевиков. Мы потеряли друга, талантливого журналиста и просто смелого человека с добрым сердцем и сильным характером, который рассказывал людям правду и помогал бойцам. Но память о нем остается с нами, а еще в его родном Крыму. Корреспондент «Известий» Олег Зайковский продолжит.

В годовщину со дня гибели Саши в его родной школе проходит линейка памяти. Этот лицей теперь официально носит имя Александра Федорчака. Здесь он делал первые шаги к своей будущей профессии — писал в школьные газеты и вел праздничные концерты.

«В честь Александра Федорчака в школьном музее открыли стену памяти. Здесь книга, посвященная ему, множество фотографий и композиция сделанная руками бойцов бригады морской пехоты. А стол за которым сидел Саша превратили в парту героя», — отметил корреспондент.

Сегодня на могиле Александра Федорчака открыли памятник. Он погиб ровно год назад вместе с тремя коллегами с телеканала «Звезда». Маршрут их машины отследили украинские боевики и нанесли прицельный удар ракетами HIMARS.

«Самый трагический, к сожалению, день в нашей семье. Идет отсчет о жизни до и после. Жизнь разделилась. В душе и памяти Саша ни на минуту не вышел из головы, из мыслей», — рассказал отец Александра Федорчака Сергей.

Саша окончил факультет журналистики и мечтал быть спортивным обозревателем. По зову сердца пошел в армию, служил в морской пехоте. И когда началась спецоперация остаться в тылу не смог, начал ездить за «ленточку» сначала с «гуманитаркой», а потом как военный корреспондент, рассказывая правду о происходящем на фронте.

«Если что-то происходит я должен там быть», — с таким девизом Саша побывал на местах самых жестоких боев в ДНР, ЛНР, Белгородской и Курской областях. Он сам просился в военные командировки. Саша одним из первых гражданских заходил в освобожденные города и поселки. Его оружие — микрофон и камера, он был солдатом информационного фронта. И одной из приоритетных целей противника.

Даже бойцы удивлялись его смелости, а еще больше хорошему настроению и широкой улыбке, казалось бы, неуместной на войне. Часто Саша приезжал к землякам, в добровольческий отряд «Крым». И всегда не с пустыми руками.

«Он знал, кто курит, какие сигареты, кто какие любит сладости. Он всегда с этим набором приезжал и раздавал ребятам. Он всегда был веселый, всегда улыбался, всегда искал чем помочь. Он был одним из нас. Он был братом», — рассказал бывший заместитель командира отряда «Крым», участник программы «Герои Крыма» Кирилл Корейчук.

Посмертно Саша был награжден орденом Мужества. И этого мужества у него было столько, что хватило бы на нескольких человек. Каждый раз рискуя жизнью, он ехал выполнять свой долг.

Саша — не единственная потеря «Известий» за годы проведения спецоперации. В 2024 году на фронте погибли Семен Еремин и Александр Мартемьянов. Несмотря на смертельную опасность военкоры «Известий» продолжают работать в зоне СВО.

«Саше вечная память. А мы, его коллеги, военные репортеры, должны занять его место в строю и продолжать его дело, и постоянно помнить о том, какую цену заплатили погибшие военкоры за то, чтобы доносить до людей правду о происходящем на фронте», — подчеркнул военный корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

Чтобы увековечить память Александра Федорчака, за этот год мемориальные таблички были открыты на зданиях: школы, и университета, где он учился, а также рядом с офисом телерадиокомпании «Крым», где Саша начинал свой творческий путь. В центре родного поселка на фасаде одного из домов художники нарисовали мурал.

Увидела свет книга о военкоре, составленная из писем и стихов людей со всей страны. В родном университете основали конкурс журналистских работ имени Саши. О нем знает все страна. Имя Александра Федорчака никогда не будет забыто.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.