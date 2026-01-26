Умер самый пожилой ветеран Великой Отечественной войны

Дарья Орлова
Дарья Орлова

Виктор Хоменко оборонял Родину с первых дней фашистской агрессии.

Самый пожилой участник Великой Отечественной войны

Фото: Посольство Российской Федерации в Канаде

В Канаде ушел из жизни самый пожилой ветеран Великой Отечественной войны Виктор Хоменко. Об этом сообщило посольство РФ в Оттаве.

Дипломатическая миссия выразила искренние соболезнования в связи с кончиной героя, отметив, что он являлся одним из самых пожилых участников Второй мировой войны в мировом масштабе. Виктор Ульянович, родившийся весной 1917 года, прожил долгую и насыщенную жизнь, не дожив совсем немного до своего 109-летия.

Жизненный путь Хоменко был неразрывно связан с судьбой его Родины. На фронт он отправился в самом начале фашистской агрессии. Особой страницей в его биографии стало участие в героической обороне Ленинграда. Весь боевой путь солдата до великой Победы 1945 года был отмечен многочисленными государственными наградами, подтверждающими его доблесть и исключительную верность долгу.

Статистика долгожителей среди участников войны неумолима. В конце лета 2024 года мир покинул другой прославленный ветеран — Валентин Росляков, которому также было 108 лет. Ин прославился тем, что уничтожил до 12 немецких танков «Тигр», участвовал в масштабных операциях по очистке от захватчиков территорий Молдавии, Польши, Белоруссии. 

