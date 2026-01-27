Оздоравливающая процедура: как париться в бане правильно

|
Лилия Килячкова
По словам реабилитолога, раньше парная была основной лечебницей.

Как париться в бане, чтобы лечиться — советы реабилитолога

Фото: www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov

Врач Коновалова: баня расслабляет мышцы и улучшает кровообращение

Банные процедуры расслабляют мышцы, улучшают кровообращение и избавляют от негативных эмоций. Об этом в беседе с aif.ru рассказала врач гинеколог-эндокринолог, реабилитолог, клинический психолог, кандидат медицинских наук Мария Коновалова.

«Баня — настоящая оздоравливающая процедура. Вспомните, что по русской народной традиции в бане рожали, парили младенцев, беременных женщин, обретали силу <…> Баня была частью жизни и основной лечебницей. И сегодня ею можно пользоваться для улучшения здоровья и получения удовольствия», — заявила врач.

Коновалова выделила несколько положительных эффектов от бани и парения. Например, мощный детокс, эмоциональное освобождение от отрицательных мыслей, тотальное расслабление мышц, избавление от болей, а также улучшение кровообращения.

Для того чтобы баня действительно оздоравливала, реабилитолог рекомендует следить за температурой и влажностью в бане, закрывать голову шапочкой из шерсти или войлока, а также периодически обеспечивать приток свежего воздуха с улицы через форточку парной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем опасны прыжки в сугроб после бани.


