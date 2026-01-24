Экстремальный отдых: чем опасны прыжки в сугроб после бани

Привычная для многих зимняя забава после парной может обернуться серьезными последствиями для организма.
Терапевт Кондрахин: прыжки в сугроб после бани опасны для сердца
Прыжки в сугроб или ледяную прорубь после бани могут привести к остановке сердца. Об этом рассказал aif.ru терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
По словам специалиста, резкий переход от высокой температуры к холоду вызывает мощный выброс адреналина, что может спровоцировать коронароспазм, рефлекторную остановку сердца или дыхания. Особенно опасна остановка дыхания, связанная с защитным рефлексом организма при вдыхании холодного воздуха.
Врач отметил, что при нырянии в ледяную прорубь или холодный бассейн после бани человек может не всплыть. В случае со снегом риск несколько ниже, однако при отсутствии помощи пострадавший может замерзнуть из-за временной остановки дыхания.
Кондрахин подчеркнул, что подобные экстремальные практики представляют серьезное испытание для сердечно-сосудистой системы. После бани тело перегрето, сосуды расширены, кровообращение и частота сердечных сокращений повышены, и резкое охлаждение может привести к фатальным последствиям.
Кроме того, длительное пребывание на холоде после парной увеличивает риск переохлаждения. Врач отметил, что такие процедуры допустимы только при полной уверенности в отсутствии заболеваний сердечно-сосудистой системы.
