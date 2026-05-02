В России возникла острая нехватка сотрудников дата-центров

|
Давид Андриясов

Профильных специалистов планируют готовить в колледжах и вузах.

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В России зафиксировали нехватку специалистов для центров обработки данных (ЦОД), которые обеспечивают работу приложений, облачных сервисов и систем искусственного интеллекта. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на проект дорожной карты «Центр обработки данных», подготовленный Аналитическим центром при правительстве.

Сейчас отрасль испытывает дефицит инженеров и техников с компетенциями в IT, климатических системах, энергетике и строительстве. При этом в ЦОД часто приходят сотрудники без достаточной подготовки даже в базовой цифровой сфере.

Для решения проблемы проект дорожной карты предусматривает запуск профильных образовательных программ в вузах и колледжах.

В Минцифры отметили значимость инициативы.

«Она обусловлена динамичным развитием цифровой инфраструктуры страны. ЦОДы — ключевые элементы функционирования государственных информационных систем, цифровых сервисов, финансовой инфраструктуры, а также платформ для развития технологий искусственного интеллекта и обработки больших данных», — заявили в ведомстве.

Новые программы подготовки специалистов для дата-центров планируют запустить в крупнейших технических вузах в 2027–2028 годах.

Как ранее писал 5-tv.ru, предприятия обрабатывающей промышленности в России столкнулись с нарастающим дефицитом молодых кадров при росте доли возрастных сотрудников.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+5° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
74.80
-0.08 88.64
0.86
Последние новости

3:48
3:25
3:04
2:30
2:16
1:53
Сейчас читают

Интересные материалы

