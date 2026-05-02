Набор «майского дачника» подорожал до 13,4 тысячи рублей

В 2026 году минимальный набор для дачников, включающий инвентарь, семена, саженцы и садовую тачку, вырос в цене до 13,4 тысячи рублей. В 2025 году такой комплект стоил 12 тысяч, а в 2024 году — 10 тысяч рублей. Больше всего подорожали семена и лопаты. При добавлении мусорных мешков сумма расходов достигала 16,6 тысячи рублей. Об этом сообщили «Известия».

Семена прибавили в цене 27%, средний чек составил 524 рубля, при этом число покупок снизилось на 10%. Лопаты подорожали на 11% дотысячи рублей, а спрос сократился на 15%. Мусорные мешки выросли в цене на 28%, средний чек приблизился к 3,2 тысячи рублей. Саженцы подорожали на 3%, тогда как тачки, грабли и другие садовые товары подешевели на 1–9%.

В 2026 году дачники активнее всего покупали теплицы — спрос увеличился в три с половиной раза. Продажи средств от сорняков удвоились. Среди техники лидировали триммеры, бензопилы, мойки высокого давления и опрыскиватели. В категории семян и саженцев чаще всего выбирали огурцы «Кураж», томаты для открытого грунта, гортензию «Самарская Лидия», клубнику и розы.

Эксперты подчеркнули, что ошибки при подготовке к сезону летом исправить сложно, поэтому внимание к деталям требовалось заранее.

«В первую очередь стоит привести в порядок территорию: убрать растительные остатки, мусор, сломанные ветки, осмотреть дорожки на предмет размытых покрытий, просадок и скопления воды», – рассказала эксперт онлайн-гипермаркета товаров для дома и дачи Александра Чихринова.

В 2026 году майские праздники короткие, поэтому специалисты посоветовали разделить работы на два этапа: сначала осмотр дома, затем мелкий ремонт и обработка от плесени.

