Венгрия и Словакия подадут иск в Европейский суд из-за отказа от газа из РФ

Эфирная новость 15 0

Петер Сийярто обвинил чиновников из ЕС в мошенничестве.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Вскоре по Евросоюзу может быть нанесен еще один удар. Сегодня совет ЕС утвердил окончательную дату, к которой планирует отказаться от импорта российского газа.

Полный запрет на поставки вступит в начале 2027 года. Но далеко не все согласны с таким решением. Венгрия и Словакия намерены подавать иск в Европейский суд.

По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, подобные решения не только противоречат национальным интересам, но и просто нарушают европейское законодательство.

«Этот законодательный акт был принят с помощью юридического мошенничества, поскольку по сути для принятия этой меры требовалось единогласное решение. Однако, чтобы обойти возражения суверенных национальных правительств, это решение обманным путем приняли большинством голосов», — заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто.

Дело в том, что базовый документ Евросоюза гарантирует странам их право самостоятельно определять энергетическую политику. А решение ЕС на полный запрет поставок нашего СПГ сильно ударит по Венгрии и Словакии, чей импорт газа больше чем наполовину зависит от России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-10° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
76.01
0.09 90.29
1.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:30
Президент Сирии посетит Москву для встречи с Путиным
4:05
Венгрия и Словакия подадут иск в Европейский суд из-за отказа от газа из РФ
3:50
Снежный апокалипсис накроет столицу: синоптики предупредили о заносах
3:30
«Лучшая роль Егора Бероева»: сценарист «Золотого дубля» о работе над фильмом
3:10
Мужчина напал на жену и ребенка с ножом в Москве
2:52
Филиппинский чиновник выжил после попадания в машину выстрела из гранатомета

Сейчас читают

Мужчина напал на жену и ребенка с ножом в Москве
Ветераны блокадного Ленинграда посетили Музей Победы
Помощница губернатора Белгородской области Вера Мангушева умерла в 38 лет
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026