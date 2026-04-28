Бросил перед родами, а спустя 17 лет женился: Вилле Хаапасало удивил поклонников

|
Скандальное расставание не стало финалом истории влюбленных.

Фото: www.globallookpress.com/Matti Matikainen

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актер Вилле Хаапасало официально женился на режиссере Тине Баркалае, с которой его связывает долгая и непростая история отношений. О свадьбе стало известно после публикации актрисы Алены Хмельницкой в социальных сетях.

Драматичная история длиной в годы

Роман Хаапасало и Баркалаи обсуждали еще много лет назад, когда актер состоял в браке с финской актрисой Сарой Хэдланд. Тогда его отношения с режиссером называли причиной громкого скандала.

Особенно резонансной история стала после того, как стало известно о беременности Тины. Их общий сын Сандро должен был родиться в момент, когда отношения пары уже переживали кризис.

По сообщениям тех лет, за месяц до появления ребенка актер ушел от Тины и вернулся к супруге. В одном из интервью он даже отрицал связь с Баркалаей.

В светских кругах обсуждали, что поводом для расставания могли стать разные взгляды на будущее. Ходили слухи, что режиссер хотела официального брака, однако актер на тот момент к такому шагу не был готов.

Возвращение спустя годы

Позже появились сообщения, что после развода Хаапасало вновь сблизился с Тиной. Тогда же заговорили о возможной свадьбе, которую пара якобы планировала провести скромно и без лишнего шума.

Что происходило между ними дальше, долго оставалось за кадром. Но теперь стало ясно: история получила продолжение. Судя по опубликованным кадрам, церемония могла пройти в Грузии — такой вариант пара рассматривала еще много лет назад.

Торжество сделали камерным, без громких светских мероприятий.

«Мои дорогие, любимые молодожены, как я счастлива за вас! Берегите друг друга», — обратилась к друзьям Алена Хмельницкая.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
74.81
-0.72 87.88
-0.40
